Чому Одещина “пасе задніх” у створенні тергромад - проаналізували експерти

Протягом трьох років в Одеській області створено всього 38 об’єднаних територіальних громад, що покривають третину території.

У Мінрегіоні України вважають динаміку формування ОТГ незадовільною, а одним з факторів гальмування темпів реформи - зволікання облрадою ухвалення Перспективного плану формування територій ОТГ. "Зелене світло" реформі децентралізації має включити глава Мінрегіону Альона Бабак, яка незабаром здійснить першу робочу поїздку до Одеської області.

Про це заявила у ході прескафе «Децентралізація-2020: які перспективи і завдання", організованому Одеським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", директор ЦРМС Юлія Молодожен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На карті Одещини, зокрема, у південних районах, станом на 8 листопада бачимо багато "білих плям" - це території, де не утворено об’єднаних громад. ОТГ не сформовано у 10 із 26-ти районів області. І лише зараз, коли Кабмін повідомив про завершення в лютому 2020 року терміну добровільності створення об’єднаних громад, місцеві органи самоврядування у Саратському, Болградському, Арцизькому, Ренійському та інших районах розпочали обговорення можливостей формування ОТГ. Сільські голови ініціювали об’єднання, ведуть перемовини з жителями і стараються отримати згоду від сусідніх сіл", - зазначила Молодожен.

Однак у цілому, акцентувала директор Одеського ЦРМС, "динаміка створення громад гальмується тим, що облрада досі зволікає з затвердженням Перспективного плану формування територій об’єднаних громад. І в підсумку, за рейтинговим показником створення ОТГ, Одещина - серед аутсайдерів, утримує 18 місце в Україні. Лише у п’яти громадах призначено на 22 грудня перші вибори. Зокрема, в Новоборисівській (Великомихайлівський район), Чогодарівській, Петровірівській (Ширяївський район), Андрієво-Іванівській (Миколаївський район) та Іванівській (Іванівський район)".

З урахуванням цього, на початку 2020 року близько 15 відсотків населення Одеської області проживатиме на території ОТГ. Це дуже скромні показники, на карті регіону надто багато територій, не охоплених реформою децентралізації.

За словами Молодожен, свого часу "уряд поширив інформацію щодо формування на Одещині 54 об’єднаних громад, виходячи з їхньої економічної спроможності та інших показників. А міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак нещодавно запропонувала керівникам областей уточнити карти ОТГ, включно з позначенням шкіл, дитсадків, клубів, ЦНАП і центрів безпеки, і внести спільно з Мінрегіоном ці об'єкти на карту з децентралізації. Тому можливі зміни в конфігурації територій громад та їх кількості в Одеській області, з урахуванням нових підходів до спроможності ОТГ".

Радник Одеського ЦРМС з питань децентралізації Оксана Гуненкова уточнила, що "головними показниками, відповідно до змін у методиці формування ОТГ, зараз є чисельність жителів у громаді (не менше 5 тисяч жителів), демографічні тенденції, індекс податкоспроможності й частка місцевих податків, що здатні забезпечити оплату працівників органу самоврядування і розвиток своїх територій".

Втім, експерти Одеського ЦРМС очікують, що методику формування ОТГ ще може бути вдосконалено під час суспільного обговорення.

"Причому першу робочу поїздку для обговорення моделі перспективного плану формування територій об’єднаних громад Альона Бабак здійснить до Одеської області як до одного з проблемних регіонів", - наголосила директор Одеського ЦРМС.

За її словами, з урахуванням цього новопризначений голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций запропонував найближчим часом зустрітись з експертами для підготовки обласної наради з питань децентралізації.

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"Ми також очікуємо, що у листопаді буде схвалено Верховною Радою України розроблений законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо спрощення процедури затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей)», метою якого є активізація процесу формування ОТГ, а також усунення обласних рад від затвердження перспективних планів спроможних територіальних громад", - підсумувала директор Одеського Центру розвитку місцевого самоврядування Молодожен.

Експерти з питань децентралізації дали вичерпні відповіді на низку запитань учасників прескафе.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Ніна Ляшонок