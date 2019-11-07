У Ржищівській ОТГ поділилися досвідом роботи первинної ланки медицини

У Ржищівській об'єднаній територіальній громаді на Київщині майже 70% населення підписали декларації з сімейними лікарями.

Про це розповіла директор Ржищівського міського Центру первинної медико-санітарної допомоги Яна Тихомирова під час престуру "Досвід впровадження та успішні напрацювання в первинній ланці системи охорони здоров'я" за ініціативи Київського Центру розвитку місцевого самоврядування Програми "U-LEAD з Європою", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша громада на початок цього року налічує 10 тисяч 29 людей і наразі підписаних декларацій у нас понад 6 тисяч 900. Малими кроками ми йдемо до 70%", - повідомила Тихомирова.

Вона також розповіла, що в одній будівлі Ржищівської громади співіснують два комунальних некомерційних підприємства: Ржищівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги та Ржищівська міська лікарня.

За словами Тихомирової, у вересні цього року працівники цих двох медичних установ спільно пройшли навчання щодо використання медичної інформаційної системи "eHealth"."На даний час ми вже активно запроваджуємо цю систему, оскільки для нас це необхідна умова, щоб користуватися перевагами медичної реформи", - пояснила вона.

Ржищівський міський центр первинної медико-санітарної допомоги створили у вересні минулого року, він має у своїй структурі 3 амбулаторії і 3 ФАПи.

В.о. голови Ржищівської ОТГ Крістіна Чорненька розповіла, що для того, щоб у громаді була повністю сформована первинна ланка медицини, необхідно найняти на роботу одного або двох терапевтів.

«Розвиток медицини – одне з пріоритетних питань нашої громади. Більша частина жителів – це люди похилого віку, які особливо потребують якісного надання медичних послуг. У нашому місті, як і в багатьох інших невеличких містах України, є гостра потреба з медичними кадрами та недоступність фінансування. Але нами були впроваджені певні заходи, в результаті чого маємо можливість поділитися позитивним досвідом», - додала вона.

Крім того, у рамках престуру журналісти відвідали безкоштовний профілактичний домедичний догляд для мешканців ОТГ «Салон здоров’я», який створювався як соціальний об’єкт для людей похилого віку, проте з цього року тут можуть обслуговуватись усі жителі Ржищева та сіл, що увійшли до об’єднаної громади. Серед послуг: оздоровчо-профілактичний масаж, вимірювання тиску, аналіз ЕКГ, аналіз крові на цукор та інгаляційна терапія.

Ржищівська міська ОТГ була утворена 23 серпня 2018 року, вона об'єднала 5 сіл і місто Ржищів.

Програма"U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом і державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Божена Кецмур