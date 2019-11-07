У Миколаєві обговорили, як розвивати масовий спорт у громадах

В ОТГ є проблема зі спеціалістами, які б предметно займалися питаннями розвитку масового спорту, тому до цієї проблеми слід залучати членів громади, які б відкривали центри фізичного здоров'я та клуби фізкультурно-спортивного спрямування.

Про це йшлося під час семінару «Організація спортивної та фізкультурно-масової роботи в ОТГ», організованого Миколаївським Центром розвитку місцевого самоврядування Програми «U-LEAD з Європою», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні в ОТГ є проблема зі спеціалістами, які б предметно займалися питаннями розвитку масового спорту, роботою з нормативними документами, державним оцінюванням і таке інше. Як правило, тут немає людей, які б переймалися виключно спортивним напрямком, а ці функції перекладають на когось із працівників, які вже мають свій основний обсяг роботи. Отож наше завдання привернути увагу до цієї проблеми, заохотити ОТГ приділяти цим питанням більше уваги, спонукати членів громади до активніших занять фізичною культурою та різними видами спорту. А ще створювати команди і брати участь у різноманітних змаганнях. Це не лише додає здоров'я, а й згуртовує громаду», - сказала головний спеціаліст управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації Людмила Кірієнко.

За її словами, сьогодні спортивна галузь і фінансується, і працює по залишковому принципу, але це потрібно змінювати. Адже розвитку масового спорту, в тому числі і в ОТГ, сьогодні приділяється чимала увага на рівні уряду.

«Є доручення Прем’єр-міністра України про створення карти, де буде нанесена вся спортивна інфраструктура. Це спортивні школи, стадіони майданчики, зали і таке інше. Це дуже серйозна робота, але саме на рівні ОТГ вона гальмується, бо там часто просто нікому зібрати і передати цю інформацію», - зазначила Кірієнко.

Сьогодні на порядку денному стоїть і питання створення в об'єднаних громадах області центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх». Наразі їх є лише три – у Миколаєві, Вознесенську та Новій Одесі.

Варто зазначити, що останнім часом в багатьох ОТГ області побудовано стадіони та спортмайданчики, упорядковані спортивні зали. Але, як правило, там займаються діти та молодь.

«Наше завдання залучати до занять спортом доросле населення від 22 років і до 65 плюс. Скажімо, у нас на території бази відпочинку у Коблево проходять різні види змагань серед ветеранів. Але в них беруть участь, як правило, команди з міст. А хотілося, щоб там були й сільські учасники. Отож треба спонукати сільських людей займатися спортом, і ОТГ в цьому сенсі можуть зробити чимало», - спеціаліст управління молоді та спорту Миколаївської ОДА.

Програма «U-LEAD з Європою» спільно фінансується Європейським Союзом та державами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.

Фото: Алла Мірошниченко