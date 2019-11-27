У Костянтинівці більш ніж половину шкіл закрили на карантин

У місті Костянтинівка Донецької області через захворювання дітей на ГРВІ більш ніж половина шкіл закрилися на карантин.

Інформацію кореспонденту Укрінформу підтвердили 27 листопада в Константинівській міській раді.

"Так, зараз заняття в 8 з 13 міських шкіл припинені у зв'язку зі збільшенням захворюваності школярів на ГРВІ. Це ті школи, в яких кількість відсутніх дітей вище 20%", - сказали в міськраді.

Там додали, що навчання в 4 школах міста тимчасово призупинили ще на минулому тижні, а на цьому закрили ще 4 школи. По місту ж захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції перевищує епідпоріг на 35%.

Рішення про продовження або завершення карантину в школах міста буде прийнято до кінця тижня.

Раніше на сайті Костянтинівської міськради було опубліковане Розпорядження міського голови від 22.11.2019р. № 323-р «Про введення в дію заходів з попередження епідемії гострих респіраторних вірусних інфекцій». Там вказується, що в місті з 23.11.2019 по 29.11.2019 призупинені проведення масових заходів у закритих приміщеннях.