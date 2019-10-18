Угорці Закарпаття образилися через заяву голови ОДА

Товариство угорської культури Закарпаття (КМКС) вважає образою для місцевої громади слова голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка про те, що вони є "українцями угорського походження".

Про це повідомляє "Мукачево.net" з посиланням на КМКС.

"Товариство угорської культури Закарпаття (КМКС) висловило офіційний протест проти заяви голови Закарпатської обласної державної адміністрації Ігоря Бондаренка. Йдеться про інтерв'ю Ігоря Бондаренка, яке оприлюднив сайт ukrinform.ua, де голова ОДА нібито заявив, що "на Закарпатті нема угорців, а є українці угорського походження". У КМКС вважають, що "це не тільки незрозуміло, але й образливо для нашої громади", - йдеться у повідомленні.

У КМКС посилаються на статті 53, 92 та 119 Конституції України, де використовується термін "корінні народи та національні меншини", відповідно до європейської практики. Взагалі ж правильною назвою вони вважають "українські угорці" або "закарпатські угорці".

У Закарпатській ОДА заяву КМКС не коментують.

Інтерв'ю Ігоря Бондаренка Укрінформопублікував 16 жовтня.

Фото: mukachevo.net