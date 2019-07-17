Зеленський з гелікоптера побачив, скільки лісу "викосили" на Харківщині

Під час робочої поїздки на Харківщину Президент України Володимир Зеленський з гелікоптера оцінив масштаби катастрофічної вирубки лісів.

Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.

"На Харківщині триває злочинна вирубка лісових угідь. Сьогодні, 17 липня, Президент України Володимир Зеленський особисто оцінив масштаби катастрофи, здійнявшись над понівеченим лісом на гелікоптері, після чого провів екстренну нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в місцевому лісництві. Розмова з харківськими посадовцями видалася жорсткою", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук, повідомляє пресслужба глави держави, проблема незаконних вирубок та знищення лісів є загальнонаціональною. Однак особливо гостро вона стоїть на Харківщині, оскільки показник лісистості тут – 12%, що менше, ніж у середньому по Україні.

Також про незаконну вирубку лісів в області багато писали ЗМІ. Тому нараду проводять саме тна Харківщині.

Як повідомляв Укрінформ, про факти незаконного використання лісових ресурсів Президенту та присутнім на заході доповів директор ДП "Жовтневе лісове господарство" Руслан Чагаровський.

Після його розповіді Президент наполіг на охороні для Чагаровського.

У ніч на 17 липня в Харкові невідомі спалили гараж і автомобіль Toyota дружини директора державного лісгоспу "Жовтневий" Руслана Чагаровського.

За словами Чагаровського, напередодні йому по телефону неодноразово погрожували невідомі, він пов'язує це з тим, що разом з екозахисниками виступає проти діяльності "чорних" лісорубів.

15 липня директор лісгоспу "Жовтневий" Руслан Чагаровський показав журналістам пні і підготовлені до вивезення дерева на місці незаконної вирубки дубів у лісгоспі.

За його словами, за півроку "чорні" лісоруби вирубали і вивезли столітні дуби вищого гатунку на суму в 80 млн грн, він додав, що "судячи зі спилів, це були здорові дерева, які могли прожити ще по 200 років".

За словами Чагаровського, сам факт вирубки став можливим за потурання керівництва лісових відомств у Києві і Харкові.

Керівництво лісгоспу "Жовтневий" вже звернулося за допомогою в Харківську ОДА, а також в силові відомства, включаючи ГПУ, СБУ, ДБР.