Зеленський наполіг на охороні директора лісгоспу — борця з "чорними" лісорубами

Директору харківського державного лісгоспу "Жовтневий" Руслану Чагаровському, якому вночі спалили машину за боротьбу з "чорними" лісорубами, надана охорона.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на цьому наполіг Президент України Володимир Зеленський у ході наради в Харкові з природоохоронних проблем в Українському науково-дослідному інституті лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького.

Зеленський порушив питання про охорону Чагаровського після того, як Чагаровський оприлюднив з трибуни наради матеріали про обсяги незаконної вирубки столітніх дубів на території лісгоспу та діяльності "чорних" лісорубів, яких "кришують" представники різних відомств у Києві і Харкові.

У відповідь на наполягання Зеленського начальник ГУ Нацполіціі в Харківській області генерал поліції Валерій Сокуренко доповів, що за фактом підпалу гаража і машини Чагаровського порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження або знищення майна) з санкцією від 3 до 10 років позбавлення волі: "Проводяться слідчі дії. Громадянину Чагаровському і його сім'ї надана охорона".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 17 липня в Харкові невідомі спалили гараж і автомобіль Toyota дружини директора державного лісгоспу "Жовтневий" Руслана Чагаровського.

За словами Чагаровського, напередодні йому по телефону неодноразово погрожували невідомі, він пов'язує це з тим, що разом з екозахисниками виступає проти діяльності "чорних" лісорубів.

15 липня директор лісгоспу "Жовтневий" Руслан Чагаровський показав журналістам пні і підготовлені до вивезення дерева на місці незаконної вирубки дубів у лісгоспі.

За його словами, за півроку "чорні" лісоруби вирубали і вивезли столітні дуби вищого гатунку на суму в 80 млн грн, він додав, що "судячи зі спилів, це були здорові дерева, які могли прожити ще по 200 років".

За словами Чагаровського, сам факт вирубки став можливим за потурання керівництва лісових відомств у Києві і Харкові.

Керівництво лісгоспу "Жовтневий" вже звернулося за допомогою в Харківську ОДА, а також в силові відомства, включаючи ГПУ, СБУ, ДБР.