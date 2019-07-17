Зеленський зателефонував чиновнику з наради: “Пан Сиса? Ми тут Вас чекаємо”

На Харківщині під час наради в НДІ лісового господарства та агролісомеліорації Президент Володимир Зеленський зателефонував директору одного з лісогосподарств, якого звинувачують у незаконних вирубках і недопуску перевірок екоінспекції.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пан Сиса? Ми тут Вас чекаємо. Ви в Києві? Зайдіть завтра в адміністрацію Президента о десятій", - сказав Зеленський.

Номер телефону Віктора Сиси він отримав від головного інженера лісогосподарства, який повідомив, що директор перебуває у відрядженні.

Представник Держекоінспекції заявив, що цього року інспекторів, крім Гутянського, не допустили на перевірку до Балаклійського і Красноградського лісогосподарств. Їхні керівники були присутні на нараді і запевнили, що готові до перевірок.

На початку наради директор лісгоспу "Жовтневий" Руслан Чагаровський доповів президенту про незаконні рубки в лісах Харківщини. За його словами, збитки від діяльності "чорних лісорубів" можуть сягати мільярда гривень. Віктора Сису він назвав одним з головних порушників правил рубки - "найбільшим "чорним лісорубом" по Харківщині".

Як повідомляв Укрінформ, 15 липня директор лісгоспу "Жовтневий" Руслан Чагаровський показав журналістам пні і підготовлені до вивезення дерева на місці незаконної вирубки дубів у лісгоспі.

За його словами, за півроку "чорні" лісоруби вирубали і вивезли столітні дуби вищого гатунку на суму у 80 млн грн, він додав, що "судячи зі зрізу, це були здорові дерева, які могли прожити ще по 200 років".

За словами Чагаровського, сам факт вирубки став можливим при потуранні керівництва лісових відомств у Києві і Харкові.

Керівництво лісгоспу "Жовтневий" вже звернулося за допомогою до Харківської ОДА, а також до силових відомства, включаючи ГПУ, СБУ, ДБР.

фото: Харківська ОДА