Зеленський сказав, що в Миколаєві чиновники ведуть себе, як бандити

Президент України Володимир Зеленський, який 17 липня прибув з робочою поїздкою в Миколаїв, зазначив у розмові, що чиновники в Миколаєві ведуть себе, як бандити.

Про це Зеленський сказав під час розмови в аеропорту, який транслював НикВести HD.

“Миколаїв — це бандитське місто. Кому не скажеш — лечу в Миколаїв, всі говорять — Миколаїв найбільш бандитський", - сказав Зеленський.

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У відповідь на репліку, що в Миколаєві живуть хороші люди, він уточнив: “Люди добрі. Але чиновники ведуть себе, як бандити".