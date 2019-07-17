Зеленський сьогодні відвідає дві області
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
“17 липня Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Миколаївської та Харківської областей”, - ідеться в повідомленні.
Зазначається, що у Миколаєві глава держави ознайомиться зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту.
Зеленський також огляне покриття ділянки дороги М14 (Миколаїв – Кропивницький).
Крім того, Президент відвідає Миколаївський суднобудівний завод, де заслухає пропозиції щодо подальшого використання недобудованого крейсера «Україна» та ознайомиться зі станом виконання державної програми будівництва кораблів класу «корвет».
У Харкові глава держави планує провести робочу нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в області.