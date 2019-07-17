Зеленський сьогодні відвідає дві області

Президент Володимир Зеленський у середу здійснить робочу поїздку до Миколаївської та Харківської областей.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“17 липня Президент України Володимир Зеленський відбув з одноденною робочою поїздкою до Миколаївської та Харківської областей”, - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у Миколаєві глава держави ознайомиться зі станом інфраструктури та умовами функціонування міжнародного аеропорту.

Зеленський також огляне покриття ділянки дороги М14 (Миколаїв – Кропивницький).

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Крім того, Президент відвідає Миколаївський суднобудівний завод, де заслухає пропозиції щодо подальшого використання недобудованого крейсера «Україна» та ознайомиться зі станом виконання державної програми будівництва кораблів класу «корвет».

У Харкові глава держави планує провести робочу нараду з питань боротьби з незаконною природно-ресурсною господарською діяльністю в області.