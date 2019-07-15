На Харківщині "чорні лісоруби" вивезли столітні дуби на 80 мільйонів

За півроку так звані чорні лісоруби, які діють без дозволу, вирубали і вивезли столітні дуби на ділянці лісгоспу "Жовтневий", що у Харківському районі. Збитки становлять 80 млн грн.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів директор лісгоспу Руслан Чагаровський.

"За півроку "чорні лісоруби" вирубали і вивезли з території діброви в 48 тис. га столітні дуби вищого гатунку, чия деревина особливо цінується за кордоном, на загальну суму 80 млн грн. Про це свідчать результати ревізії, проведеної на території 600 га, а це 3% загальної площі лісгоспу, спеціалістами-лісниками за підтримки екозахисників. На сьогодні на місці вирубки ще залишилися невивезені, але підготовлені до вивезення зрубані дуби. Спили пнів свідчать про те, що це були здорові дерева, які могли б прожити ще по 200 років", - зазначив Чагаровський.

За його словами, сам факт незаконної вирубки став можливим при потуранні керівництва Державного агентства лісових ресурсів України та Харківського обласного управління лісового та мисливського господарства.

"Замовники вирубки, а їхні імена мають встановити органи правопорядку, скористалися тим, що у вересні минулого року я як керівник лісгоспу "Жовтневий" був змушений піти у довгострокову відпустку по догляду за дитиною. Тоді ж тимчасовим керівником лісгоспу став такий собі Олександр Касьяненко, призначений з відома начальника обласного управління лісового господарства Олександра Зінченка. Буквально напередодні мого повернення на роботу Зінченка перевели в Чернігівську область, і з нього, як то кажуть, нічого не візьмеш. Однак шкода для держави в результаті незаконної вирубки дубів з урахуванням ще невивезених стовбурів може становити 200 млн грн і призвести до кримінальної відповідальності для винних", - пояснив Чагаровський.

За його словами, під час ревізії виявлено дебіторську і кредиторську заборгованість лісгоспу на загальну суму більш як 20 млн грн: "Сам факт свідчить про те, що ліс продавався в борг певним фірмам. Водночас, за законом, лісгоспи можуть продавати лісопродукцію лише на умовах стовідсоткової попередньої оплати".

"Проблема незаконної вирубки дубових лісів у Харківській області набула загрозливих розмірів. Наприклад, у лісгоспі на території Красноградського району практично не залишилося дубів. Незаконні вирубки тривають, а винні, яких, очевидно, протегують високі чиновники, залишаються безкарними. Це створює передумови для здійснення нових незаконних вирубок лісів", - наголосив Чагаровський.

Дирекція лісового господарства "Жовтневе" звернулася до державних слідчих органів / Фото: В’ячеслав Мадієвський, Укрінформ

За його словами, про те, що відбувається на Харківщині офіційно сповіщені такі відомства, як ГПУ, СБУ, ДБР, НАБУ, а також Харківська ОДА, облрада і прокуратура Харківської області: "Персонально ми чекаємо відповіді від першого заступника глави СБУ Івана Баканова, директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, глави Держагентства лісових ресурсів України Володимира Бондаря. В наших актах представлені результати всіх перевірок на місцях. Владі залишається лише почати дії з порятунку лісів Харківщини".

Підстави для оптимізму все-таки є: як сказали кореспондентові Укрінформу в юридичному відділі лісгоспу "Жовтневий", від сьогодні за підтримки екоактивістів налагоджено постійне патрулювання лісосік, що допоможе своєчасно виявити незаконну вирубку дубів і покласти край правопорушенням.