В оздоровчому таборі на Одещині отруїлися 46 дітей

46 дітей віком 7-14 років госпіталізовані з діагнозом "гострий гастроентероколіт". Стан дітей - легкої та середньої тяжкості.

"У ДП «Оздоровчо-спортивний табір «Медик-2» Кишинівського держуніверситету медицини і фармації перебувало 226 дітей від 7 до 14 років, 46 із них госпіталізовано. Зокрема, 32 дітей перебувають у Білгород-Дністровській міській багатопрофільній лікарні, 14, з яких 3 контактних – в інфекційному відділенні центральної районної лікарні у с. Шабо. Медики діагностували у дітей гострий гастроентероколіт. На території табору чергує бригада екстреної медичної допомоги", зазначили в ОДА.

За словами виконувачки обов’язків голови ОДА Світлани Шаталової, "наразі на території табору працюють представники Держпродспоживслужби Одеської області, ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».

Вживаються всі заходи для з’ясування причин виникнення отруєння. Пацієнти отримують всю необхідну терапію. У лікарнях достатня кількість медичних препаратів для шокової, дезінтоксаційної терапій.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням даного об’єкту та інспектуванням закладу щодо дотримання вимог у сфері безпечності харчових продуктів з відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

За результатами службового розслідування будуть прийняті жорсткі заходи реагування, сьогодні відбудеться засідання районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при голові РДА.