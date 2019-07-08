Отруєння у Коблевому: шестеро дітей - досі у лікарні

Станом на понеділок, 8 липня, у лікарнях знаходиться шестеро дітей та один дорослий, які отруїлися в дитячому закладі «Салют» на Миколаївщині.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

«За зверненням директора дитячого закладу «Салют» до Березанської ЦРЛ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання, до закладу направлено лікаря-інфекціоніста. Всього госпіталізовано 25 дітей та одну жінку у стані середньої важкості до інфекційного відділення Березанської ЦРЛ та обласної інфекційної лікарні. Станом на 07:00 8 липня в Обласній інфекційній лікарні залишається 7 осіб (6 дітей та 1 доросла)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня група дітей з Хмельниччини, які прибули на відпочинок до бази відпочинку «Салют» у селище Коблево на Миколаївщині, потрапила до лікарні з кишковою інфекцією. Держспоживслужба встановила порушення вимог санітарних вимог та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Керівника та шеф-кухаря притягнуто до адміністративної відповідальності.

Роботу дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Салют» призупинено. Всіх відпочивальників, в яких не виявлено небезпечних симптомів, відправили додому.