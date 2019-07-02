Отруєння в Коблевому: у закладі знайшли порушення санітарних норм

У дитячому закладі «Салют» на Миколаївщині, де 16 дітей потрапили до лікарні з кишковою інфекцією, знайшли порушення вимог санітарних вимог та законодавства у сфері безпеки харчів.

Керівника та шеф-кухаря притягнуто до адміністративної відповідальності, повідомили в Держслужбі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

«За результатами обстеження та позапланового інспектування дитячого закладу «Салют» в селищі Коблеве Березанського району Миколаївщини встановлено порушення вимог санітарного законодавства та законодавства у сфері безпечності харчових продуктів. Відповідальному суб’єкту господарювання надано приписи щодо усунення порушень. На керівника та шеф-кухаря складено протоколи про адміністративне правопорушення», - йдеться у повідомленні.

Отруєння в Коблево: у закладі знайшли порушення санітарних норм/Фото: khm.depo.ua

Ввнаслідок спалаху захворювання на гостру кишкову інфекцію дитячого закладу «Салют» 16 дітей потрапили до інфекційного відділення Березанської центральної районної лікарні. Попередній діагноз «гострий гастроентероколіт середнього ступеня важкості, легкого ступеня важкості» - у 14 осіб, «харчова токсикоінфекція» - у двох.

З метою встановлення причин та умов виникнення захворювань Держпродспоживслужба Миколаївської області розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування спалаху з обстеженням та інспектуванням закладу на предмет дотримання вимог у сфері безпечності харчових продуктів із відбором проб для проведення відповідних лабораторних досліджень.

Станом на 08:00 02.07.2019 нових випадків захворювання не зареєстровано, стверджується у повідомленні. Проведення протиепідемічних заходів триває.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня стало відомо про отруєння 40 дітей з Хмельниччини, які прибули на відпочинок до бази відпочинку «Салют» у селище Коблево на Миколаївщині. 16 з них потрапили до лікарні з кишковою інфекцією.

За повідомленнями ЗМІ, загалом на відпочинок на базу “Салют” з Кам'янця-Подільського приїхали 114 дітей з числа обдарованих, сиріт, дітей учасників АТО. Поїздку оплатила Кам'янець-Подільська міськрада коштом міського бюджету. Згодом батьки оприлюднили фото, що доводять незадовільний санітарний стан бази відпочинку.

Фото: khm.depo.ua