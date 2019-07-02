Отруєння в Коблево: діти - у задовільному стані

Кількість дітей з закладу відпочинку "Салют" на Миколаївщині, які потрапили до лікарні з кишковою інфекцією, не змінилася. Всі 16 перебувають у близькому до задовільного стані.

Про це повідомляє пресслужба управління охорони здоровя Миколаївської ОДА.

«За станом на ранок 2 липня, змін щодо кількості госпіталізованих дітей до інфекційного відділення Березанської ЦРЛ з позаміського дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Салют» с. Коблеве немає. В лікарні лишаються 16 дітей, нових пацієнтів з вказаного закладу відпочинку не надходило», - йдеться у повідомленні.

Діти почуваються ближче до задовільного стану та перебувають під постійним медичним наглядом.

На місце виїжджає комісія управління охорони здоров’я облдержадміністрації з представником департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Нею буде проведено моніторинг якості надання медичної допомоги дітям в інфекційному відділенні Березанської ЦРЛ, медичні огляди дітей та санітарно-освітню роботу в дитячому закладі «Салют» с. Коблево.

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Облдержадміністрація та управління охорони здоров’я ОДА тримають на постійному контролі стан здоров’я дітей та надання їм медичної допомоги.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня група дітей з Хмельниччини, які прибули на відпочинок до бази відпочинку «Салют» у селище Коблево на Миколаївщині, потрапила до лікарні з кишковою інфекцією. Наразі госпіталізовано 16 дітей.