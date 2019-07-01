На базі відпочинку у Коблево отруїлися 16 дітей

Група дітей, які прибули на базу відпочинку «Салют» у селищі Коблево на Миколаївщині, потрапила до лікарні з кишковою інфекцією.

Про це повідомила пресслужба управління охорони здоровя Миколаївської ОДА.

«1 липня у позаміському дитячому закладі оздоровлення та відпочинку «Салют» в селі Коблеве виявлено дітей, хворих на кишкову інфекцію та з підозрою на цю хворобу. За зверненням директора ПДЗОВ «Салют» до Березанської ЦРЛ щодо огляду дітей з підозрою на кишкові захворювання до закладу направлено лікаря-інфекціоніста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі діти оглянуті медичними працівниками. Забезпечено госпіталізацію 16 дітей у стані середньої важкості до інфекційного відділення Березанської ЦРЛ для дообстеження та, у разі необхідності, лікування. У закладі також працювали фахівці Держпродспоживслужби.

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Проводяться необхідні заходи, на 2 липня заплановано виїзд комісії управління охорони здоров’я облдержадміністрації та департаменту соціального захисту населення ОДА.

Керівництво Миколаївської облдержадміністрації тримає ситуацію на постійному контролі.

З неофіційних джерел стало відомо, що йдеться про дітей, які приїхали до табору з Хмельниччини. У тамтешніх ЗМІ розповсюджується інформація, що кількість дітей, які захворіли, сягає 40.