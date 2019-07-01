У дитсадках Житомира зафіксували незадовільну якість води

У дитсадках Житомира фахівці виявили незадовільну якість питної води, яка не відповідає гігієнічним та мікробіологічним нормативам.

Про це інформує Житомирський обласний лабораторний центр.

«У період з 24 по 25.06.2019 р. в Житомирі відібрано та досліджено 23 проби води централізованого постачання, у тому числі на харчоблоках дитячих навчальних закладів. Проведеними лабораторними дослідженнями встановлена невідповідність питної води вимогам гігієнічних нормативів за мікробіологічними показниками», - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, невідповідність загальних коліформ (бактерії групи кишкових паличок) зафіксували у 15 зразках, а перевищення показника МАФАМ (мезофільні аеробні та факультативно анаеробні мікроорганізми) виявлено в 1 пробі води.

Так, вода не відповідає нормам у ДНЗ №37,№55, №56, №58, №66, №70, а також в НВК №11, обласному дитячому протитуберкульозному санаторії «Лісовий берег» та ізоляторі тимчасового тримання №1.