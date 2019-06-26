На Вінниччині діятиме програма безпечного харчування для школярів

Сьогодні депутати обласної Ради проголосували за Обласну програму «Дітям Вінниччини – безпечне харчування», яка діятиме в області протягом 2019-2021 років.

Програма визначає заходи вирішення проблеми щодо забезпечення підростаючого покоління безпечними продуктами харчування, що дозволить запобігти виникненню групових спалахів інфекційних хвороб та харчових отруєнь, а достатнє забезпечення якісними харчовими продуктами позитивно вплине на стан їхнього здоров’я.

Основна мета програми – забезпечення повноцінного, якісного та збалансованого харчування дітей в школах, дошкільних закладах, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та сировини, залучення до постачання продуктів харчування сільськогосподарських виробників та переробних підприємств області.

Досягнення поставленої мети буде здійснюватись шляхом посилення цілеспрямованого лабораторного контролю безпечності та якості сировини, а також продуктів харчування, які використовуються для харчування дітей; посилення державного нагляду за дотриманням вимог діючих санітарних норм з дотримання протиепідемічного режиму на харчоблоках та буфетах дитячих навчальних та дошкільних закладів; проведення лабораторних досліджень об’єктів санітарних заходів (питної води, готових страв на калорійність та мікробіологічне забруднення, змивів з навколишнього середовища та обладнання) в процесі здійснення планових та позапланових заходів державного нагляду за дитячими закладами; недопущення для харчування дітей сировини або продуктів харчування сумнівної якості та небезпечних для здоров’я дітей. Програму передбачається виконати протягом трьох років.

Розроблення програми було зумовлено тим, що протягом останніх 5 років помітна негативна тенденція з погіршення здоров’я школярів. Наприклад, якщо при вступі до школи 30% першокласників мають 1 групу здоров'я, то на час завершення навчання здоровими залишаються не більше 6% випускників.

У дітей поступово зростають показники захворюваності на такі «дорослі» хвороби, як виразка шлунку та 12-палої кишки: лише за рік вони зросли з 2% до 2,6 %; гастрити і дуоденіти зросли з 78,4% до 79,3%; диспепсії – з 39,6% до 43,1 %; жовчнокам'яна хвороба – з 1,9% до 2,2%; функціональні розлади шлунку у дітей 15-17 років зросли з 175% до 196,6%.

Зростання зазначених показників є наслідком незбалансованої та нераціональної їжі, нерідко сумнівної якості та не завжди безпечної.

Основними завданнями програми є: покращення роботи мережі шкільних їдалень та буфетів; дотримання норм харчування та калорійності страв; вдосконалення професійного рівня з питань організації харчування дітей; проведення в установленому порядку тендерів на постачання доброякісної і безпечної продукції і сировини за участю територіальних представників Головного управління Держпрдспоживслужби; забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог в дошкільних закладах та закладах освіти, де здійснюється харчування дітей; контроль за картотекою страв, своєчасне погодження двотижневих перспективних меню; лабораторний контроль безпечності та якості сировини та продуктів харчування, які використовуються для харчування дітей.

Виконання програми дасть змогу зберегти здоров’я дітей, запобігти виникненню гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь в шкільних та дошкільних закладах області, проводити 100 % відновлення життєвих сил дітей шляхом організації якісного, повноцінного харчування.

Буде забезпечено лабораторний контроль безпечності харчових продуктів в дитячих дошкільних та шкільних закладах й зменшити ризик негативного впливу на здоров’я дітей бактеріально-забруднених готових страв на 25%, забруднення хімічної етіології – на 15%; забезпечити дитячі організми білками тваринного походження до 60 %, жирами рослинного походження до 20 %.