Пам'ять Євгена Коновальця вшанували фестивалем у його рідному селі

Пам'ять Євгена Коновальця вшанували фестивалем у його рідному селі

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Укрінформ
На Львівщині триває молодіжний патріотичний фестиваль "Зашків – джерело Духу". Він присвячений 128-й річниці від дня народження провідника ОУН полковника Євгена Коновальця і проводиться у його рідному селі Зашків Жовківського району.

«У великій світовій драмі наших днів ми маємо вибір: або бути творцями, або жертвами історії» - ці слова полковника Євгена Коновальця є актуальними і сьогодні. Завжди буде роль людини, роль держави визначальною у тих чи інших пріоритетах розвитку світу. У наш час ці слова набувають особливої гостроти. Сьогодні ми дійсно маємо великий ризик стати жертвами історії, але маємо шанс стати її творцями. Якщо хтось думає, що історія твориться де-інде – це не так. Фестиваль «Зашків» - це теж історія, не лише у хронологічному вимірі, адже це вже 13-й фестиваль, а у моральному, культурному, державотворчому аспектах. Це захід, на якому формується національний, патріотичний фундамент», - наголосив, вітаючи учасників фестивалю, заступник голови ЛОДА Роман Филипів.

Фестиваль “Зашків — джерело Духу” / Фото: loda.gov.ua

За словами організаторів, унікальність фестивалю у тому, щоб згуртувати молодих людей, які приїжджають на батьківщину Євгена Коновальця. Одна із особливостей "Зашкова" – фестиваль є повністю безалкогольним. Впродовж заходу працює “тверезий патруль”, який стежить за дотриманням цього правила.

У програмі фестивалю - концерт, низка спортивних та патріотичних заходів. Усі події, що проводяться, поєднані між собою патріотично-історичною, фольклорною та оздоровчою тематикою. Фестиваль передбачає різноманітні лекції, дискусії, футбольні поєдинки. Наймолодші учасники заходу можуть пострибати на батутах.

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Також під час фестивалю презентують насичену музичну програму, зокрема виступи українських етно- та рок-гуртів на національно-патріотичну тематику.

Передбачений також показ військової техніки, показові виступи вихованців кінологічного навчального центру західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, виставка зброї тощо.

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