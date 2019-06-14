Пам'ять Євгена Коновальця вшанували у його рідному селі

У його рідному селі представники громадськості та влади поклали квіти до його погруддя та засвітили лампадки. Тут відбулось громадське віче.

“Євген Коновалець – військовий, політичний та громадський діяч, який свого часу показав як гуртувати народ, як військовою силою наводити порядок в Україні. Саме Євген Коновалець з’єднав воєдино патріотичні націоналістичні організації у 1929 році. Він є дороговказом для сучасних поколінь як потрібно діяти у військовій та політичній сферах. Українська держава, яка зараз потерпає від ворога і гуртується в боротьбі, має брати приклад з полковника Коновальця”,- зазначив директор департаменту внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА Андрій Ковальський.

На честь Євгена Коновальця упродовж 14-16 червня у селі Зашків пройде 13-й молодіжний патріотичний фестиваль «Зашків – джерело Духу».

Під час фестивалю на гостей чекає концерт, низка спортивних та патріотичних заходів. Усі події, що проводитимуться, поєднані між собою патріотично-історичною, фольклорною та оздоровчою тематикою.