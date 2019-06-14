В Івано-Франківську вшанували пам'ять полковника Армії УНР Коновальця

«З цієї нагоди (128 річниця з дня народження - ред.) на площі біля пам’ятника Євгену Коновалью за участю представників духовенства, керівництва та громадськості міста була відслужена панахида на вшанування пам’яті провідника ОУН, а також відбулось покладання квітів», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час заходу Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків вручив грамоту та орден колишньому голові ОУН Зіновію Остап’яку.

Євген Коновалець - полковник Армії УНР, командант Української військової організації, голова Проводу українських націоналістів (1927), перший голова ОУН (з 1929), один із ідеологів українського націоналізму. 23 травня 1938 р. Коновалець був убитий у Роттердамі в результаті спецоперації. Вбивство Коновальця виконав Павло Судоплатов (пізніше — керівник розвідувально-диверсійного управління НКВС СРСР, генерал КДБ).

Фото: www.mvk.if.ua