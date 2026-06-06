У Британії занепокоєні відставанням від планів посилення оборони - ЗМІ

Керівник штабу оборони Великої Британії сер Річард Найтон висловив занепокоєння тим, що країні бракує часу для посилення власної оборони у відповідь на загрозу з боку РФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

"Велика Британія не має багато часу на посилення своєї оборони у відповідь на загрозу, що з'явилася внаслідок нещодавніх дій РФ", - заявив сьогодні керівник штабу оборони країни на тлі місяців затримки виконання Плану оборонних інвестицій.

План передбачає фінансування військового обладнання та послуг для забезпечення переходу Збройних сил Великої Британії до стану "бойової готовності". Водночас його ухвалення затримується ще з минулого року через бюджетні суперечки в уряді.

"РФ однозначно підвищує ставки та ризикує перетнути межу. Нам потрібно витрачати більше коштів на оборону та робити це швидше", - сказав Найтон.

Прем'єр-міністр Кір Стармер підтвердив сьогодні під час візиту на завод з виробництва дронів, що план опублікують до саміту НАТО 7 липня після періоду тісної співпраці між урядом та військовими лідерами.

"Не буде перебільшенням сказати, що ми живемо в небезпечніші та нестабільніші часи, ніж це було будь-коли у моєму житті", - сказав Стармер.

Президент США Дональд Трамп, який неодноразово закликав Стармера та інших європейських лідерів витрачати більше коштів на оборону та менше залежати від спроможностей Вашингтону в питанні безпеки континенту, має бути присутнім на саміті НАТО.

Найтон також сказав, що ризики та загрози для Британії зараз більші, ніж будь-коли з часів холодної війни, і уряд повинен відповідно витрачати кошти на оборону країни.

«Завдання міністрів полягає в тому, щоб прийняти ці складні компромісні рішення», - сказав він.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив у понеділок, що прем'єр-міністр Кір Стармер має намір опублікувати інвестиційний план до саміту НАТО 7 липня.

За даними ЗМІ, військове керівництво попередило Стармера про дефіцит фінансування у розмірі 28 млрд фунтів стерлінгів (32 млрд євро - ред.) протягом наступних чотирьох років, і саме це є причиною затримки плану.

Стармер обіцяв найбільше стійке збільшення витрат на оборону з часів холодної війни, прагнучи довести їх до 3% від національного ВВП, але його критикують за невиконання своїх обіцянок.

Найтон сказав, що РФ посилює свою загрозу, здійснюючи більше вторгнень у британський повітряний простір та регулярно "досліджуючи, оскаржуючи та тестуючи" оборонні засоби, а також стоїть за кібератаками, саботажем та спробами викрасти технології.

"Нам дійсно потрібно активізувати та посилювати наші можливості, оскільки загрози з боку потенційних супротивників зростають", - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, кількість британців, які вважають, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер добре виконує свою роботу, зросла, оскільки політик посилює свою роль у дипломатії щодо війни в Україні.

Фото: NATO, flickr