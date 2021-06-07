Кулеба цього тижня їде до Німеччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідає з робочим візитом Федеративну Республіку Німеччина 8-9 червня.

Про це повідомляє МЗС, передає Укрінформ.

В рамках візиту Кулеба проведе переговори з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом та двосторонні зустрічі із керівництвом парламенту, членами уряду, лідерами провідних політичних партій та представниками бізнес-кіл Німеччини.

Ключовими темами візиту стануть двосторонні відносини України та Німеччини, підтримка зусиль із відновлення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави, подальша інтеграція України до ЄС та НАТО, енергетична безпека України та Європи.

Як повідомляв Укрінформ, на початку червня Україна звернулася з проханням до Берліна долучитися до американо-німецьких переговорів щодо вкрай небезпечного для неї проєкту газопроводу «Північний потік-2».