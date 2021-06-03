Україна хоче долучитись до переговорів США та Німеччини про Nord Stream 2

Україна звернулася з проханням до Берліна долучитися до американо-німецьких переговорах щодо вкрай небезпечного для неї проєкту газопроводу «Північний потік-2».

Як передає Укрінформ, про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник в коментарі для газети Die Welt.

«Північний потік-2» є ударом у самісіньке серце України: як з точки зору економіки, так і, насамперед, з безпекових міркувань. Саме тому ми домагаємося нашої участі в американо-німецьких переговорах щодо цього надзвичайно небезпечного проекту, ми повинні сидіти за одним з ними столом та мати право голосу», - заявив посол.

Він додав, що українська сторона у вівторок «висловила відповідне прохання до федерального уряду».

«Було би абсолютною катастрофою, передусім для взаємної довіри, якщо цей гешефт між Берліном і Вашингтоном буде досягнуто за рахунок України», - заявив Мельник.

Раніше стало відомо, що напередодні першого візиту президента США Джозефа Байдена до Європи канцлер Німеччини Ангела Меркель направила до Вашингтона команду своїх найближчих радників. Однією з тем для переговорів стане майбутнє «Північного потоку-2».

Питання цього проєкту та ризиків, які він несе для України, вже було обговорено 2 червня під час зустрічі радника президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана та зовнішньополітичного радника канцлера Німеччини Яна Хеккера.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з делегацією Конгресу США у середу обговорив протидію реалізації російського геополітичного проєкту «Північний потік-2».

Перед цим Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що вбачає схожість між будівництвом проєкту «Північний потік-2» та незаконною окупацією Росією Криму і вважає, що російська сторона використає цей газогін як важіль для досягнення своїх інтересів на Донеччині й Луганщині.