Радники Байдена та Меркель обговорили Україну, Росію і ризики Nord Stream 2

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван та зовнішньополітичний радник канцлера Німеччини Ангели Меркель Ян Хеккер обговорили під час зустрічі у Вашингтоні Україну та Росію.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт Білого дому.

«Вони говорили про ... пріоритети зовнішньої політики, включаючи Росію, Україну, Іран, Сахель і Західні Балкани. Експерти обох урядів обговорили газопровід "Північний потік-2", в тому числі заклопотаність США з приводу ризиків, які він несе для України та європейської енергетичної безпеки», - йдеться у пресрелізі.

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Також політики говорили про майбутню зустріч лідерів G7 і саміт НАТО, колективні зусилля щодо поширення вакцин проти COVID-19 і координацію у сфері кібербезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, Байден з 11 по 13 червня візьме участь у саміті G7 в англійському графстві Корнуолл, а потім вирушить у Брюссель на саміт НАТО і переговори з лідерами Євросоюзу.