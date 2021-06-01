Меркель направила до США своїх радників для обговорення Nord Stream 2
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.
Очолюють німецьку делегацію Ян Хеккер, зовнішньополітичний радник канцлера Ангели Меркель, і Ларс-Хендрік Рьоллер, радник Меркель з економічних питань. Вони зустрінуться з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і новим торговим представником США Кетрін Тай.
Байден з 11 по 13 червня візьме участь у саміті G7 в англійському графстві Корнуоллі, а потім вирушить у Брюссель на саміт НАТО і переговори з лідерами Євросоюзу.
Як повідомляв Укрінформ, президент США Байден підтвердив раніше озвучене рішення його адміністрації не запроваджувати санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2» - незважаючи на різку реакцію з боку Конгресу.
28 травня Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер під час зустрічі заявили, що переконані в тому, що проект газопроводу «Північний потік-2» підриває енергетичну солідарність між європейськими державами.