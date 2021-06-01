Меркель направила до США своїх радників для обговорення Nord Stream 2

Напередодні першого візиту президента США Джо Байдена до Європи канцлер Німеччини Ангела Меркель направила до Вашингтона команду своїх найближчих радників. Однією з тем для переговорів стане майбутнє "Північного потоку - 2".

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на DW.

Очолюють німецьку делегацію Ян Хеккер, зовнішньополітичний радник канцлера Ангели Меркель, і Ларс-Хендрік Рьоллер, радник Меркель з економічних питань. Вони зустрінуться з радником Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном і новим торговим представником США Кетрін Тай.

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Байден з 11 по 13 червня візьме участь у саміті G7 в англійському графстві Корнуоллі, а потім вирушить у Брюссель на саміт НАТО і переговори з лідерами Євросоюзу.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Байден підтвердив раніше озвучене рішення його адміністрації не запроваджувати санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2» - незважаючи на різку реакцію з боку Конгресу.

28 травня Президент України Володимир Зеленський і Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер під час зустрічі заявили, що переконані в тому, що проект газопроводу «Північний потік-2» підриває енергетичну солідарність між європейськими державами.