Зеленський зустрівся з прем’єром Словаччини - про що говорили

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер переконані, що проєкт газопроводу «Північний потік-2» підриває енергетичну солідарність між європейськими державами.

Про це йшлося під час зустрічі глав Української держави та уряду Словаччини, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.

"Володимир Зеленський і Едуард Хегер констатували стратегічну роль співробітництва між Україною та Словаччиною у забезпеченні енергетичної безпеки Європи. Вони погодилися, що «Північний потік-2» є політичним проєктом, який підриває енергетичну солідарність між країнами Європи", - поінформували в ОП.

Також Хегер наголосив, що Словаччина незмінно підтримує територіальну цілісність України та засуджує окупацію Криму. Він також повідомив, що Президентка Словацької Республіки Зузана Чапутова підтвердила свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи, який відбудеться під час відзначення Дня Незалежності України в серпні.

«Наша позиція щодо анексії Криму дуже принципова – це порушення міжнародного законодавства з боку Росії», – зазначив Хегер.

Зеленський поінформував Хегера про поточну ситуацію на сході України та на тимчасово окупованих територіях. Також Президент висловив подяку словацькому уряду за нещодавню ратифікацію угоди, яка дасть змогу відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту «Ужгород». Відповідна двостороння угода була підписана під час офіційного візиту Володимира Зеленського до Словаччини торік у вересні.

Сторони також обмінялися думками щодо шляхів активізації українсько-словацької торговельно-економічної та секторальної співпраці.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер у п'ятницю, 28 травня, відвідує Київ з офіційним візитом.

Газопровід «Північний потік-2» із РФ до Німеччини завдовжки понад 1200 кілометрів побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинене. Однак нещодавно нова адміністрація у Вашингтоні заради покращення відносин з ФРН дещо пом’якшила позицію, вивівши з-під санкцій власне компанію Nord Stream 2 AG і її керівництво.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.