Шмигаль обговорив із прем’єром Словаччини євроінтеграцію та реформи

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розраховує на розширення політичного діалогу між Україною та Словацькою Республікою найближчим часом на найвищому рівні.

Про це він сказав після зустрічі з Прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Хегером у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Відносини між Україною та Словацькою Республікою є вельми активними, відбувається доволі активний політичний діалог. Переконаний, що упродовж цього року продовжуватимуться контакти офіційних осіб та робота на найвищому політичному рівні України та Словаччини», - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна вдячна Словаччині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності. Шмигаль переконаний, що Словаччина і надалі підтримуватиме Українську державу. «Україна є важливою складовою Європи та її невід'ємною частиною. Ми вдячні Словаччині за сприяння на шляху України до ЄС та членства у НАТО», - сказав Шмигаль, додавши, що Україна цінує позицію Словацької Республіки щодо санкцій, запроваджених проти Росії через її агресію проти України.

Зі свого Хегер запевнив у тому, що для Словаччини Україна є важливим партнером, тому розширення двосторонніх відносин є пріоритетом для Словацької Республіки.

Він наголосив, що Словаччина підтримує суверенітет незалежність та територіальну цілісність України, а також її євроатлантичні амбіції. «Ми самі пройшли цією дорогою, маємо досвід і залюбки ним поділимося з Україною», - додав він.

Хегер також підкреслив, що у Словаччині підтримують ті реформи, які втілює Україна, адже це наближує державу до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Словацької Республіки Едуард Хегер у п'ятницю перебуває в Україні з офіційним візитом.