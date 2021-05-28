Президентка Словаччини приєднається до «Кримської платформи»

Президент Словаччини Зузана Чапутова візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи".

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер.

"Так, Словаччина візьме участь в інавгураційному саміті "Кримської платформи". Нас буде представляти президент Чапутова", - сказав він.

За його словами, Словаччина твердо підтримує Україну та європейські прагнення України.

"Позиція уряду Словаччини чітка - визначена в Маніфесті словацького уряду про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України, підтримку реформ. Ми виступаємо за поглиблення взаємної співпраці", - зазначив Гегер.

Як повідомлялося, "Кримська платформа" - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Перший саміт "Кримської платформи" запланований на 23 серпня 2021 року.