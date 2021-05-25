Туреччина підтримує ініціативу Кримської платформи - Кулеба

Стратегічне партнерство України і Туреччини є ключовим для безпеки та процвітання Чорноморського регіону.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері після розмови турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу.

"Завжди радий розмові з моїм хорошим другом Мевлютом Чавушоглу. Анкара твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, а також ініціативу Кримської платформи", - зауважив Кулеба.

За його словами, "стратегічне партнерство України і Туреччини є ключовим для безпеки і процвітання Чорноморського регіону".

Як повідомляв Укрінформ, у травні посол Турецької Республіки в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере заявив, що рішення російської влади про заборону на регулярне і чартерне авіасполучення з Туреччиною створило можливості для українських туристів.

Росія з 15 квітня запровадила заборону на регулярне та чартерне авіасполучення з Туреччиною, пояснивши це незадовільною епідеміологічною ситуацією. Також Туреччину було внесено до переліку країн, які не рекомендовані до відвідання громадянами РФ.