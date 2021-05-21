Рада Європи має зробити внесок для досягнення цілей Кримської платформи – Кулеба

Рада Європи має зробити власний внесок у досягнення справедливих цілей Кримської платформи.

Як передає Укрінформ, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час онлайн-засідання Комітету міністрів Ради Європи, повідомляє пресслужба МЗС.

Кулеба наголосив, що триваюча збройна агресія РФ проти України, систематичне невиконання Москвою обов’язкових рішень Європейського суду з прав людини, отруєння політичних опонентів та інші дії засвідчили безрезультатність політики поступок щодо Російської Федерації.

“Поступки Росії у 2019 році, коли ПАРЄ повернула її делегацію, обґрунтовувалися потребою залучення Москви до діалогу задля захисту прав людини. Нині, за два роки, вони геть не видаються результативними. Російська агресія триває і продовжує підживлювати порушення прав людини”, - сказав міністр.

За його словами, з огляду на погіршення ситуації з правами людини на окупованих Росією українських територіях, Україна потребує більш активного залучення моніторингових механізмів, зокрема комісара Ради Європи з прав людини.

Кулеба висловив вдячність партнерам та Німецькому головуванню за підтримку української ініціативи та ухвалення рішення Комітету міністрів Ради Європи «Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь (Україна)». Він наголосив на важливості подальшої спільної роботи задля його належної імплементації.

“Україна нині готує запуск Кримської платформи - ініціативи, яка покликана дати відповідь на виклики російської окупації Криму. Рада Європи має зробити власний внесок у досягнення її справедливих цілей”, - заявив глава української дипломатії.

Кулеба висловив вдячність своєму колезі та другу, федеральному міністру закордонних справ Німеччини Гайко Маасу, за успішне головування в Комітеті міністрів Ради Європи. Він привітав початок Угорського головування та побажав своєму другові та колезі, міністру зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петеру Сійярто, успішної та конструктивної роботи на чолі Комітету.

Міністр підкреслив, що Україна всіляко підтримуватиме зусилля Угорського головування з підвищення ефективності діяльності Ради Європи та висловив переконання, що візит Петера Сійярто в Донецьку та Луганську області у червні в ролі голови Комітету міністрів Ради Європи сприятиме подальшим спільним зусиллям з відновлення миру та демократичної безпеки в Європі.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня Угорщина розпочала головування у Комітеті міністрів Ради Європи, яке триватиме до листопада 2021 року.

Фото: МЗС