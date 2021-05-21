Угорщина почала головування у Комітеті міністрів Ради Європи

Пріоритетом головування Угорщини у Комітеті міністрів Ради Європи (КМРЄ) буде захист прав національних меншин.

Передання головування від Німеччини пройшла під час 131-ї сесії міністрів закордонних справ Ради Європи, яка проходить 21 травня у Гамбурзі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми матимемо три пріоритети нашого головування. Ці сфери є важливими для Європи та усього світу, адже перебувають під загрозою та навіть піддаються нападам. По-перше, ми приділятимемо багато зусиль національним меншинам, щоб їх захищати, допомагати їм та оберігати. На нашу думку, Рада Європи повинна взяти більше відповідальності у цьому вимірі», - заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, який безпосередньо головуватиме у КМРЄ упродовж подальших пів року.

Другим пріоритетом, за словами угорського міністра, під час головування буде підтримка міжрелігійного діалогу, включаючи захист від фізичних і політичних посягань на цей процес.

Окремо Сіярто відзначив також боротьбу із проявами антисемітизму.

«І третім пунктом є захист родин і дітей. Вони також відчувають виклики і загрози», - констатував угорський глава МЗС.

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Серед загроз для сімейних цінностей, окрім тих, що існують у реальному світові, політик назвав такі, що виходять із віртуального виміру.

Головування Угорщини у КМРЄ триватиме до листопада 2021 року.