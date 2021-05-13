Кулеба і Сіярто домовились продовжити діалог про освіту і нацменшини

Кулеба і Сіярто домовились продовжити діалог про освіту і нацменшини

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і національних меншин на основі дотримання українського законодавства.

Про це Кулеба повідомив у Твітері, передає Укрінформ.

“На зустрічі у Братиславі ми з Петером Сіярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства”, - зазначив міністр.

Кулеба додав, що сторони домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, "аби наші громадяни могли подорожувати безпечно".

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Сіярто також прийняв запрошення глави української дипломатії здійснити поїздку на схід України після початку головування Угорщини в комітеті міністрів Ради Європи у травні.

Як повідомляв Укрінформ, Кулеба ініціював зустріч з Петером Сіярто в Братиславі.

У четвер глава МЗС України вперше візьме участь у засіданні очільників МЗС країн Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.

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