Кулеба і Сіярто домовились продовжити діалог про освіту і нацменшини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і національних меншин на основі дотримання українського законодавства.

Про це Кулеба повідомив у Твітері, передає Укрінформ.

“На зустрічі у Братиславі ми з Петером Сіярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства”, - зазначив міністр.

Кулеба додав, що сторони домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, "аби наші громадяни могли подорожувати безпечно".

Сіярто також прийняв запрошення глави української дипломатії здійснити поїздку на схід України після початку головування Угорщини в комітеті міністрів Ради Європи у травні.

Як повідомляв Укрінформ, Кулеба ініціював зустріч з Петером Сіярто в Братиславі.

У четвер глава МЗС України вперше візьме участь у засіданні очільників МЗС країн Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.