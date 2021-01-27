Сіярто запевняє, що говорити про угорський сепаратизм на Закарпатті немає сенсу
Про це він заявив під час спільної з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"На угорців Закарпаття ми дивимося як на таку можливість поєднання з вами. Ми віримо, що коли ми підтримуємо спільноту угорців Закарпаття, то таким чином ми підтримуємо і допомагаємо відносинам між Україною й Угорщиною", - сказав Сіярто.
Він також висловив сподівання, що сьогоднішня зустріч з українським колегою принесе результати і вдасться "зупинити погіршення наших відносин та повернути цей процес у добрий напрямок".
"Ми завжди підтримували вашу інтеграцію і ваш суверенітет, і тому всі звинувачення, які пов'язані з сепаратизмом, не мають жодного сенсу", - запевнив Сіярто.
Як повідомляв Укрінформ, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.