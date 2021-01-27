Без емоцій та підозр: Кулеба та Сіярто обговорили, як розвивати відносини

Суттєвою перешкодою для розвитку двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною є емоції та необгрунтовані підозри, яких треба позбуватися.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є одна суттєва перешкода для розвитку двосторонніх відносин – це емоції та підозри. Ми окремо сьогодні з Петером поговорили про це. Ми погодилися, що до українсько-угорських відносин треба підходити з гарячим серцем, але з холодною головою”, - сказав Кулеба.

Він акцентував, що категорично засуджує будь-які прояви неповаги до угорської громади України і вважає неприйнятною будь-яку антиукраїнську риторику, яка лунає від окремих кіл Угорщини.

“Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму. Так само як немає підстав вважати, що Українська держава хоче завдати будь-якої шкоди українським угорцям. Ми є однією країною, одним суспільством і такими будемо завжди”, - наголосив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 27 січня перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.