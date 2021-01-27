Без емоцій та підозр: Кулеба та Сіярто обговорили, як розвивати відносини

Без емоцій та підозр: Кулеба та Сіярто обговорили, як розвивати відносини

Укрінформ
Суттєвою перешкодою для розвитку двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною є емоції та необгрунтовані підозри, яких треба позбуватися.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з очільником МЗС Угорщини Петером Сійярто пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є одна суттєва перешкода для розвитку двосторонніх відносин – це емоції та підозри. Ми окремо сьогодні з Петером поговорили про це. Ми погодилися, що до українсько-угорських відносин треба підходити з гарячим серцем, але з холодною головою”, - сказав Кулеба.

Він акцентував, що категорично засуджує будь-які прояви неповаги до угорської громади України і вважає неприйнятною будь-яку антиукраїнську риторику, яка лунає від окремих кіл Угорщини.

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“Немає жодних підстав вважати, що українські угорці схильні до сепаратизму. Так само як немає підстав вважати, що Українська держава хоче завдати будь-якої шкоди українським угорцям. Ми є однією країною, одним суспільством і такими будемо завжди”, - наголосив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 27 січня перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

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