Зустріч Зеленського і Орбана залишається на порядку денному - Кулеба

Зустріч Президента України Володимира Зеленського і Прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана залишається на порядку денному двосторонніх відносин, очільники МЗС обох країн працюють над її результативністю.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільній з очільником МЗС Угорщини Петером Сіярто пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кулеба зазначив, що вони з Сіярто “конструктивно і предметно” поговорили.

“Ми обоє сьогодні підтвердили, що зустріч між нашими лідерами - Президентом Зеленським і прем’єр-міністром Орбаном - залишається на порядку денному. Ми наполегливо працюватимемо, щоб зробити її максимально результативною, і щоб ця зустріч відкрила нову сторінку в двосторонніх відносинах”, - сказав Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня перебуває в Україні з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.