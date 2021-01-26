Глава МЗС Угорщини 27 січня відвідає Україну

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сіярто 27 січня відвідає Україну з робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС. “Керівники зовнішньополітичних відомств України та Угорщини проведуть переговори з актуальних питань українсько-угорських відносин, обговорять подальші кроки для зміцнення довіри у взаєминах та реалізації потенціалу співпраці двох країн”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Україна та Угорщина працюють над «джентльменською» угодою - ОП Планується, що об 11.10 Кулеба та Сіярто проведуть спільну пресконференцію.