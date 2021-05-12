Кулеба хоче завтра зустрітися з Сіярто
Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС Словаччини Іваном Корчком за підсумками переговорів, передає кореспондент Укрінформу.
«Дійсно, готуючись до зустрічі до Словаччини, до участі в засіданні Центральноєвропейської п’ятірки, я ініціював зустріч з Петером Сіярто. Я ніколи не втрачав можливості поговорити зі своїм угорським колегою і спробувати все-таки знайти шляхи до вирішення тих суперечностей, які є між нами», - зазначив Кулеба.
На думку міністра, Угорщина є непоступливим складним партнером, але потрібно говорити і потрібно шукати рішення.
«В принципі, мій досвід у взаємодії з Угорщиною і роботи з Петером демонструє, що ми можемо досягати спільних результатів, ми можемо розв’язувати вузли один за одним. І я сподіваюся, що завтра в Словаччині, у Братиславі під час нашої двосторонньої зустрічі ми зможемо хоча б ще один вузол розв’язати», - додав глава української дипломатії.
Як повідомляв Укрінформ, Кулеба обговорив з главою МЗС Словаччини підтримку України в протидії агресії Росії.
У четвер він вперше візьме участь у засіданні очільників МЗС країн Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.