Кулеба хоче завтра зустрітися з Сіярто

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ініціював зустріч з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сіярто 13 квітня в Братиславі.

Про це він повідомив на спільній пресконференції з главою МЗС Словаччини Іваном Корчком за підсумками переговорів, передає кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, готуючись до зустрічі до Словаччини, до участі в засіданні Центральноєвропейської п’ятірки, я ініціював зустріч з Петером Сіярто. Я ніколи не втрачав можливості поговорити зі своїм угорським колегою і спробувати все-таки знайти шляхи до вирішення тих суперечностей, які є між нами», - зазначив Кулеба.

На думку міністра, Угорщина є непоступливим складним партнером, але потрібно говорити і потрібно шукати рішення.

«В принципі, мій досвід у взаємодії з Угорщиною і роботи з Петером демонструє, що ми можемо досягати спільних результатів, ми можемо розв’язувати вузли один за одним. І я сподіваюся, що завтра в Словаччині, у Братиславі під час нашої двосторонньої зустрічі ми зможемо хоча б ще один вузол розв’язати», - додав глава української дипломатії.

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Як повідомляв Укрінформ, Кулеба обговорив з главою МЗС Словаччини підтримку України в протидії агресії Росії.

У четвер він вперше візьме участь у засіданні очільників МЗС країн Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.