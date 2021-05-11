Кулеба назвав перешкоди на шляху до надання Україні ПДЧ у НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав перешкоди, які стоять на шляху до надання Україні плану дій щодо членства у НАТО.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє Укрінформ.

«Членство України в НАТО є історично неминучим, це відбудеться, я абсолютно в цьому переконаний. Саміт, який на червень запланований, є так званим мінісамітом і передбачає, що участь у ньому братимуть лише союзники. Але ми працюємо зараз з партнерами для того, щоб знайти формат залучення України та Грузії до нього, і ця робота все ще продовжується, тому говорити про те, що саміт відбудеться без залучення України, зарано», - сказав Кулеба.

Водночас, за словами очільника МЗС, він не думає, що на червневому саміті Альянсу буде ухвалено рішення щодо надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

«Але для нас дуже важливо в принципі розпочати цю дискусію і запустити відповідний процес, який приведе зрештою до ПДЧ для України», - зауважив міністр.

Коментуючи перешкоди, які виникають на шляху до надання Україні та Грузії ПДЧ, Кулеба зауважив, що, «на жаль, все ще декілька країн серед союзників керуються логікою «не провокувати Росію»».

«Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо, що їхня логіка є хибною. Але це займає час – переконати держави, змінити їхні підходи і стратегічну оцінку ситуації», - сказав глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 7 травня повідомила у Фейсбуці, що порядок денний саміту НАТО, який запланований на 14 червня, ще не затверджений, і формат участі в ньому партнерів, зокрема України, визначається.

Фото: МЗС