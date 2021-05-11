США продовжать допомагати Україні у реалізації мети щодо членства в НАТО - Квін

США і надалі допомагатимуть Україні у реалізації мети стати членом НАТО та зміцненні безпеки.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін у виступі на форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«США віддані тому, що двері НАТО мають залишатися відкритими для всіх охочих, коли вони беруть на себе зобов’язання виконати всі умови членства. Ми й надалі допомагатимемо Україні реалізувати свої цілі, пов’язані з членством в НАТО і зміцненням своєї безпеки», - сказала Квін.

Вона додала, що приєднання України до Програми партнерства розширених можливостей НАТО є ще одним етапом шляху до членства в Альянсі.

У цьому контексті Квін наголосила також на критичній важливості продовження реформ в Україні для ефективного захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

«Також важливо пам’ятати, що загроза Україні існує не лише ззовні. Україна стикається і з елементами внутрішньої агресії, такими як корупція. Корумповані особи підривають силу Української держави і збільшують її вразливість», - зазначила тимчасова повірена у справах США в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським наголосив на важливості боротьби з корупцією в Україні, яка становить таку ж велику загрозу для майбутнього нашої країни, як і російська агресія.