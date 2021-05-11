Шлях до НАТО: у Зеленського назвали наступний крок після «розширених можливостей»

Отримання ПДЧ є наступним кроком після того, як минулого року Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час виступу на форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У 2008 році, коли почалася агресія Росії проти Грузії, Грузія не мала ПДЧ. У 2014 році, коли почалася агресія тієї ж самої країни проти України, Україна не мала ПДЧ. Тобто не в ПДЧ справа. Не треба союзникам боятися вимовляти ці три магічні літери», - сказав Жовква.

Заступник очільника ОП підкреслив, що на сьогодні Україна день чітко ставить перед міжнародними партнерами питання, яким чином забезпечити безпеку нашої держави.

«Адже ми чуємо і від президента США і від наших інших колег, що Україна – це ключова країна для стабільності усього європейського континенту. Тому ми говоримо: давайте спільно сідати за стіл переговорів і говорити, які гарантії безпека Україна може отримати», - розповів Жовква.

Як повідомлялося, Північноатлантична рада у червні 2020 року визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.