Питання ПДЧ для України буде на порядку денному саміту НАТО - Стефанішина

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що питання отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО буде на порядку денному саміту Альянсу 14 червня, і розраховує на потужні меседжі для нашої країни.

Про це Стефанішина заявила у виступі на форумі «Україна 30. Безпека країни», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Запевняю вас, що українське питання, стосовно, в тому числі, перспектив отримання Україною Плану дій щодо членства (в НАТО – ред.), буде на порядку денному (саміту 14 червня – ред.), і, сподіваюсь, буде обговорено. Ми, звичайно, очікуємо на потужні і серйозні меседжі в цьому напрямку для України, адже так голосно, послідовно і обгрунтовано Україна не заявляла про ПДЧ з 2008 року», – сказала Стефанішина.

Вона додала, що наразі, коли формується 10-річна стратегія НАТО, Україна і Грузія мають право отримати відповіді «на ті питання, які вже були окреслені в декларації Бухарестського саміту 13 років тому».

«Сьогодні ми маємо лише привести у відповідність це рішення, прийняте свого часу з приводу євроатлантичної перспективи України і Грузії», – зазначила віцепрем’єр.

Як повідомляв Укрінформ, віцепрем’єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина 7 травня повідомила у Фейсбуці, що порядок денний саміту НАТО ще не затверджений, визначена тільки дата проведення – 14 червня, і формат участі в ньому партнерів, зокрема України, ще визначається.