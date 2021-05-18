«Кримська платформа» необхідна для деокупації українських територій – депутат

Ініціатива "Кримська платформа" необхідна для деокупації українських територій.

Як передає кореспондент Укрінформу, таку думку висловив народний депутат від фракції "Голос" у Верховній Раді Рустем Умєров під час виступу депутатів в сесійній залі з нагоди Дня пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

"Сьогодні ми вимушені знову боротися з окупантом на нашій землі, але цього разу ми, кримські татари, у цій боротьбі не самі. Разом зі мною на цій трибуні мої колеги, з якими ми щодня працюємо над тим, щоб окупант залишив наші землі. Україна створила "Кримську платформу" та працює над захистом прав кримських татар. Ми розробили пакет законопроєктів "Кримська платформа", які необхідні для деокупації Криму. Сьогодні ми як ніколи єдині в боротьбі за Крим і правда за нами", – сказав Умєров.

Народний депутат від фракції "Європейська солідарність", один із лідерів кримськотатарського національного руху Мустафа Джемілєв додав, що деокупація українських територій також залежить від готовності Верховної Ради України. "Зараз, як і 77 років тому, ми спостерігаємо окупацію, репресії, примус кримськотатарського населення до виїзду. Я абсолютно впевнений, що рано чи пізно окупант буде вигнаний з нашої території, а руки протягнуті на суверенітет і територіальну цілісність України будуть зламані. Як скоро це станеться, залежить від багатьох чинників, у першу чергу від рішучості самої України і її вищого представника законодавчої влади, Верховної Ради", – підкреслив Джемілєв.

Крім цього, він висловив сподівання, що всі законопроєкти, спрямовані на деокупацію територій та визначення їх статусу після деокупації, а також на зміцнення обороноздатності України, найближчим часом будуть подані на розгляд ВР і підтримані.

Як повідомляв Укрінформ, "Кримська платформа" - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі. Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на серпень у Києві.

Верховна Рада України постановою від 12 листопада 2015 року №792-VIII "Про визнання геноциду кримськотатарського народу" визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Відтоді щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). За офіційними даними, тоді було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж півтора року померли близько 46% депортованих. У каральній операції брали участь 32 тисячі співробітників НКВС.

Фото: QHA