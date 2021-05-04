Україна просуватиме «Кримську платформу» в Європі та Азії – Чийгоз

Українські політики, зокрема, депутати Верховної Ради планують провести агітаційну роботу серед країн-партнерів з метою залучення їх до роботи в рамах «Кримської платформи».

Про це сказав кореспонденту Укрінформу Ахтем Чийгоз, український політик, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, голова Бахчисарайського регіонального меджлісу, народний депутат України.

«Сподіваюсь, що нам вдасться організувати своєрідне турне по європейським країнам-партнерам; готуємо також по азіатським країнам, щоб за місяці, які залишилися, активізувати участь у «Кримській платформі» наших союзників у всьому світі», - сказав політик, відповідаючи на запитання агентства під час відеомосту, присвяченого кримській тематиці, який було організовано 3 квітня в рамках акції «Демократичний табір «Зупиніть терор Путіна!», яка проходить у центрі Берліна.

Чийгоз зазначив, що в столиці ФРН Берліні був востаннє торік, на форумі, в якому брали участь депутати Бундестагу від різних фракцій. Планувалося продовжити цю роботу, але пандемія внесли свої корективи. Наразі українські депутати намагаються вести діалог на рівні груп дружби з різними країнами і оголосили про створення «Кримської платформи» всередині парламенту, аби активізувати роботу цих міжпарламентських груп дружби. Треба сконцентрувати зусилля, аби наші партнери з належною увагою сприйняли цю нову платформу, наголосив політик.

Дуже важливим, за словами Чийгоза, є переконати країни, проти яких Росія наразі застосовує «дуже підлі інструменти шантажу», аби не дати їм долучитися до української ініціативи. Важливим для переконання таких країн стала б участь у першому саміті 23 серпня лідерів провідних країн, зокрема, Німеччини, Франції, США, Канади тощо. Це, вважає Чийгоз, надало б можливість тим країнам, на які точиться тиск, бути більш рішучими та обговорити всі пропозиції України та стратегію повернення Росії в рамки міжнародного права. Ухвалення ж українських пропозицій стало би, за оцінкою політика, «колосальним іміджевим ударом для Росії на міжнародній арені» та активізувало би опозицію всередині самої РФ у боротьбі проти путінського злочинного режиму.

Як повідомлялось, «Кримська платформа» - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.