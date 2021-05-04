Світова спільнота не повинна забувати про окупацію Росією українського Криму та кричущі порушення прав і свобод на півострові.

Про це говорили учасники відеомосту, присвяченого кримській тематиці, який було організовано 3 квітня в рамках місячної акції «Демократичний табір «Зупиніть терор Путіна!», яка проходить у самому центрі Берліна, передає кореспондент Укрінформу.

Олександра Матвійчук, голова правління організації «Центр громадянських свобод» і координатор громадської ініціативи «Євромайдан SOS», ініціатор кампанії #LetMyPeopleGo і #SaveOlegSentsov для звільнення українських політв'язнів, автор досліджень на теми з прав людини розповіла про ситуацію в Криму: мілітаризацію, насильницьку зміну демографічного складу регіону, навмисне порушення прав людини. Вона визнала, що в умовах, коли Росія не виконує жодних рішень міжнародних структур, зокрема, Міжнародного суду ООН, Європейського суду з прав людини та інших, важко очікувати на зміну поведінки Москви.

«Кримський вечір» відбувся у «Демократичному таборі «Зупиніть терор Путіна!» в Берліні/ Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

«Нам дуже важливо, щоб ця тема не сходила з порядку денного. Інакше про неї просто забудуть. Весь наш досвід показує, що міжнародні механізми починають працювати лише коли з’являється енергія небайдужих людей у різних країнах, які захищають права, свободу. Це дуже важлива робота, до якої може долучитися кожен. Досвід ненасильницького супротиву, десидентства показує коли немає інших інструментів окрім слова і власної позиції, це багато значить», - сказала активістка.

До більш активної позиції західних політиків закликав Ахтем Чийгоз, український кримськотатарський політик, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, голова Бахчисарайського регіонального меджлісу, народний депутат України. Він акцентував на ініціативі «Українська платформа», проти якої наразі здійснюється масштабна кампанія з боку Кремля. «Росія сьогодні використовує дуже підлі інструменти шантажу проти країн, які хотіли б взяти участь у «Кримській платформі», - сказав політик і висловив переконання, що участь світових лідерів, очільників провідних держав у «Кримській платформі» 23 серпня стала б суттєвою підтримкою для таких країн і дала б можливість обговорити пропозиції України.

Також у дискусії взяли участь учасник руху «Євромайдан» у місті Севастополі, співорганізатор проукраїнських акцій в окупованому Криму з березня по вересень 2014 року, заступник голови правління Кримської правозахисній групі (КПГ) Володимир Чекригін і Юрій Шуліпа, юрист, директор міжнародної асоціації «Інститут національної політики», експерт з питань міжнародного права, міжнародної та національної безпеки, захисту прав людини.

Акція Демократичний табір «Зупиніть терор Путіна!», організована проєвропейські налаштованими виходцями з країн колишнього СРСР, які не згодні з сьогоднішньою політикою Російської Федерації», проходить у самому центрі Берліна, біля Бранденбурзьких воріт з 9 квітня до 9 травня.