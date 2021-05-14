Маркарова: Ми готові до максимально активних дій у рамках «Кримської платформи»

Сполучені Штати не тільки підтвердили готовність долучитися до ініціативи «Кримська платформа», а й закликають інші країни, зокрема G7, об’єднати зусилля для тиску на РФ.

Про це сказала у Вашингтоні посол України в США Оксана Маркарова, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я дуже рада, що Сполучені Штати також заявили про свою готовність брати участь (в ініціативі «Кримська платформа» – ред.), більше того, закликають наших колег по G7 також долучатися. Я впевнена, що це стане початком дієвої роботи щодо повернення нашого Криму», - повідомила Маркарова.

За її словами, уже багато країн дали згоду на участь в інавгураційному засіданні в Києві. «Ми готові до максимально широких активних дій», - зазначила посол.

Вона підкреслила, що позиція Вашингтона на підтримку української ініціативи «є надзвичайно важливою», оскільки США - не тільки головний стратегічний партнер України в питаннях політики й безпеки і не просто союзник, а справжній друг.

У цьому контексті Маркарова зауважила, що це питання бентежить Росію, яка відчуває, що міжнародна спільнота переходить від заяв про незаконну анексію до конкретних обговорень про те, як провести деокупацію українського півострова.

«Ми вже чули заяви з боку Росії стосовно їхньої стурбованості – нічого неочікуваного. Хочу сказати, що Крим абсолютно незаконно анексований, Крим – це Україна. Тому попри стурбованість країни, яка анексувала Крим, дуже сподіваюся, що ми перейдемо до обговорень про те, яким чином ми повертаємо Крим додому»,- підкреслила Маркарова.

Як повідомляв Укрінформ, «Кримська платформа» – це новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною. Він має на меті, зокрема, підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, посилення міжнародного тиску на Росію, захист жертв окупаційного режиму та в підсумку деокупацію Криму.

Перший саміт міжнародної «Кримської платформи» запланований на 23 серпня в Києві.