Джапарова розповіла про підготовку саміту «Кримської платформи»

Інформація щодо лідерів країн, які візьмуть участь в першому саміті "Кримської платформи", поки не буде розголошуватися.

Як передає Укрінформ, про це у ефірі телеканалу "Дом" повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"Ми вирішили, що ми не будемо цю інформацію робити публічною. Тому що ми вже бачимо цинічну заяву Російської Федерації про те, що "Кримська платформа" — це загроза їх територіальній цілісності. Спочатку відбувається окупація нашої території, а тепер нам розповідають, що це загроза їх територіальній цілісності", — наголосила Джапарова.

За її словами, вже є низка підтверджень участі перших осіб держав у саміті.

"Для нас ключове, щоб це була присутність на найвищому рівні, тобто, це лідери, це перші особи держав. Є низка підтверджень. Наприклад, голова Європейської Ради Шарль Мішель сказав про свій візит, про те, що він приїде на саміт. Але всі інші підтвердження ми поки вважаємо за краще тримати у секреті. Звичайно, ця інформація буде оприлюднена трохи ближче до періоду саміту", — розповіла заступниця міністра.

Вона додала, що країнами-учасницями саміту буде ухвалена декларація, зараз проєкт цього документа розробляється. Джапарова підкреслила, що "це дуже копітка робота", бо під декларацією поставлять підписи лідери держав, тим самим країни візьмуть на себе зобов'язання виконувати викладені в ній положення.

"Під кожним словом, під кожною комою підписуються країни. Це стає не просто позицією України, це стає позицією цих країн. І звичайно, країни дуже уважні до цих слів (у тексті документа — ред.), бо вони несуть в собі природу їхньої політики, несуть в собі зобов'язання", — пояснила вона.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на серпень у Києві.

Фото: МЗС