«Не можна танцювати танго з агресором»: Джапарова пояснила значимість «Кримської платформи»

Новим міжнародним майданчиком протистоянні поширенню агресії РФ може стати також "Кримська платформа", перший саміт якої пройде 23 серпня в Києві.

Як передає Укрінформ, про це телеканалу "Дом" розповіла перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона підкреслила, що "Кримська платформа" — це ініціатива, яка сьогодні в пріоритеті у Президента України.

"На кожній своїй зустрічі, при кожній своїй телефонній розмові Володимир Зеленський підіймає питання "Кримської платформи" і запрошує країни приєднатися до неї", — сказала Джапарова.

Головне завдання платформи — повернути Крим до порядку денного світової уваги, тим самим надати нового імпульсу питанню повернення окупованого півострова до складу України.

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"Але "Кримська платформа" — це не тільки саміт. "Кримська платформа" — це формат, і він поза одного заходу. "Кримська платформа" покриває різні рівні, й це повинна бути система заходів, система різних інструментів, які дозволять нам посилити звучання теми Криму", — зазначила заступниця міністра.

Вона також закликала світові держави приєднатися до "Кримської платформи".

"Але тут не може бути якоїсь облуди. Зрозуміло, що політика країн багато в чому прагматична. Тобто кожна країна, приймаючи рішення, яку політику проводити щодо Росії, керується своїми внутрішніми інтересами, й ці інтереси можуть бути різні. Тому наше завдання — максимально розповідати, показувати на своїх конкретних кейсах, що що являє собою Росія", — сказала Джапарова.

Вона нагадала про пропагандистську діяльність Росії, зокрема керівництва держави.

"Ми розуміємо, які злочини вчиняє Російська Федерація, ми розуміємо відповідальність керівництва цієї країни. Але при цьому в їхніх промовах підноситься зовсім інша, викривлена реальність", — підкреслила заступниця міністра.

За її словами, російське лобі в різних країнах ще сильне, плюс Росія вкладає величезні кошти у свою медіаприсутність у світі.

"І ось наше посилання світові: не можна танцювати танго з агресором. І коли ми показуємо цю агресивну політику на своєму власному досвіді, то це допомагає країнам, зокрема європейським країнам, розуміти, що собою являє Росія... Сьогодні західний світ теж все це розуміє. І навіть вкладаючи мільярди коштів в пропаганду, Російська Федерація не досягає бажаної нею мети", — резюмувала Джапарова.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на серпень у Києві.