Крим зараз не повернути, але потрібно продовжувати зусилля з деокупації – Марчук

За нинішньої ситуації повернення територій окупованого Росією Криму мирним шляхом неможливе, але це не означає, що Україна не повинна проводити роботу з деокупації півострова.

Як передає Укрінформ, про це заявив перший очільник Служби безпеки України, генерал армії Євген Марчук у програмі «На самом деле: Крым» телеканалу «Дом».

Він зазначив, що «з точки зору нормального, хорошого, збалансованого патріотизму» хочеться вірити, що мирний шлях повернення Криму реальний.

«Але з позиції цинічного реалізму, зараз, на жаль, це, на мій погляд, неможливо... Думати, що військовим способом або якимось насильницьким способом, всупереч протидії Росії, це можна зробити... Треба бути реалістами - не вийде», - сказав він.

Водночас, за словами Марчука, це не означає, що Україна повинна залишати зусилля з деокупації. В цьому напрямку Марчук привітав ідею Президента Володимира Зеленського про створення міжнародного переговорного майданчика з питання деокупації та реінтеграції півострова - «Кримської платформи».

«Я гаряче підтримую таку ініціативу, як «Кримська платформа». Я розумію, скільки складнощів потрібно ще на підготовчому періоді, і молодці, що цю ідею розробили, запустили її», - зазначив ексочільник СБУ.

Також Марчук підкреслив потужну підтримку України з боку міжнародного співтовариства. І саме в поєднанні власних зусиль щодо посилення оборонного сектора, в переговорному процесі, у роботі з населенням Криму, а також допомоги західних партнерів він бачить правильний шлях держави з досягнення цілей щодо повернення півострова.

«Кримська платформа» — раз. Усі міжнародні форми впливу на Росію - два. Робота з нормальним населенням Криму - в інформаційному сенсі та інших напрямках. Для спецслужб теж є робота. Хоча, звичайно, контррозвідувальний режим у Криму наджорсткий - там буде дуже складно нашим спецслужбам працювати. Але все одно це потрібно робити. І ідея, звичайно, повинна бути - деоккупація», - заявив Марчук.

Крім того, він виділив як важливий крок Стратегію воєнної безпеки України, про яку Президент Зеленський заявив на форумі «Україна 30».

«Я дуже сподіваюся на ініціативи з боку громадянського суспільства. Перш за все, напевно, потрібно назвати затверджену Президентом Стратегію воєнної безпеки України, де є великий розділ реалізації морської безпеки України. Той, хто читає між рядків, зрозуміє, що там багато серйозних, грамотно поставлених задач для всіх відомств - і спецслужб, і силових, і військових, й інформаційних. Проблема тепер лише в тому, щоб все це грамотно координувати, і щоб все це було задіяно», - резюмував Марчук.

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на серпень у Києві.