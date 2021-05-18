Ескалація РФ можлива перед «Кримською платформою» або зустріччю Зеленського з Путіним - експерт

Загострення ситуації поблизу кордонів України, в окупованій частині на сході і в Криму можна очікувати напередодні можливої ​​зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним, а також на період проведення в серпні цього року "Кримської платформи".

Як передає Укрінформ, таку думку у програмі "На самом деле: Россия" телеканалу "Дом" висловив незалежний військово-політичний експерт Юрій Федоров.

Він акцентував, що після телефонної розмови президента США Джо Байдена з очільником РФ Володимиром Путіним Кремль намагається демонстрацією своєї військової потужності біля кордонів України деморалізувати Київ і може піти на провокації. У такий спосіб Москва прагне тримати Київ у постійній напрузі.

"Загалом, така деморалізація — щоб тримати весь час Київ у напрузі — й становить сьогодні основне завдання Москви після того, як частина російських збройних сил була відведена від українських кордонів", — переконаний Федоров.

За словами експерта, після візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва Росія намагається зірвати реалізацію програми стратегічного партнерства України та США і схилити Україну до російської інтерпретації Мінських угод.

Федоров прогнозує можливі сценарії подальшого розвитку подій, за одним з яких Росія може піти на чергові провокації на лінії зіткнення на сході, а також на адмінкордоні з окупованим Кримом. "Мабуть, такий тиск продовжуватиметься, він буде часом ставати то сильнішим, то слабшим. Мені здається, що новий пік такого тиску (у тому числі, на лінії зіткнення на сході, а також якісь провокації в районі адмінкордону з Кримом) — можливий, у тому числі, під час зустрічі Путіна з Зеленським, якщо вона відбудеться", — зазначив Федоров.

Експерт додав, що провокації можливі під час святкування 30-річчя Незалежності України, особливо з урахуванням того, що на 23 серпня запланований перший саміт "Кримської платформи".

Як повідомляв Укрінформ, Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на серпень у Києві.